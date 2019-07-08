На севере Индии автобус упал с моста: почти 30 человек погибли

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 29 человек погибли и 17 получили ранения после того, как автобус съехал с моста и упал в канаву в индийском штате Уттар-Прадеш. Об этом сообщает индийский телеканал WION .

Авария произошла сегодня около 4.30 по местному времени. Пассажирский автобус, следовавший из Лакхнау в Дели, попал в аварию на шестиполосной скоростной автомагистрали Ямуна. На борту находились около 50 человек.

Главный министр штата Уттар-Прадеш Йоги Адитьянат выразил соболезнования семьям жертв трагедии. Он распорядился оказать помощь пострадавшим, а также родственникам погибших в результате аварии.

Спасательная операция на месте происшествия продолжается. Начато расследование. По предварительной версии, авария произошла из-за того, что водитель автобуса уснул за рулем.-0-