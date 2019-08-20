На севере Индии эвакуируют более тысячи туристов из-за наводнений

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На севере Индии в штате Химачал-Прадеш эвакуируют более тысячи туристов, сообщает индийская газета
Из-за наводнений и оползней более 670 дорог, включая основные автомагистрали штата, частично или полностью перекрыты. "В настоящее время принимаются меры для эвакуации застрявших туристов, поскольку заблокированные дороги будут открыты только к вечеру. В случае необходимости правительство направит вертолеты", - сообщили в управлении по борьбе со стихийными бедствиями штата.
Муссонные дожди стали причиной наводнений и оползней почти по всей территории Индии. Затоплены дома, нарушено транспортное сообщение. Число погибших превысило 270 человек, десятки пропали без вести.-0-
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