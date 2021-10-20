На севере Индии из-за ливней погибли более 40 человек

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 42 человека погибли в северном индийском штате Уттаракханд, где более трех суток не прекращаются мощные муссонные ливни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Business Standard.

Ливни вызвали оползни, камнепады и наводнения в этом горном штате. Десятки людей считаются пропавшими без вести. Местные власти обратились за помощью к вооруженным силам, которые примут участие в спасательных операциях.

Муссонные дожди продолжаются и на юге страны, где в юго-западном штате Керала, как сообщила накануне газета Deccan Herald, погибли 38 человек. Метеорологи считают, что в ближайшие дни интенсивность ливней должна снизиться.-0-