На севере Индии в ДТП с автобусом погибли 18 человек

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 18 человек погибли, 25 пострадали при столкновении грузовика и автобуса в штате Уттар-Прадеш на севере Индии, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Hindu.

По данным полиции, из-за поломки автобус остановился на обочине, часть пассажиров осталась внутри, некоторые вышли на улицу. В это время в него на большой скорости сзади врезался грузовик, что привело к гибели людей. Пострадавших доставили в ближайшую больницу. Полиция проводит спасательную операцию на месте аварии.

Из-за перегруженности, плохого состояния дорог и неаккуратного вождения в Индии часто происходят серьезные ДТП. По официальной статистике, ежегодно жертвами ДТП в стране становятся более 100 тыс. человек, еще от 300 тыс. до 400 тыс. получают травмы различной степени тяжести.-0-