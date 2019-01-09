9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На севере Испании разбился небольшой самолет, сообщает агентство Europa Press.

Связь с ним была потеряна в 13.50 по местному времени. На борту находились два человека.

Спустя несколько часов в районе горы Эрнио полиция обнаружила разбившийся самолет. Местонахождение экипажа неизвестно.

Иные подробности инцидента не сообщаются.-0-