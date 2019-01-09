9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На севере Испании разбился небольшой самолет, сообщает агентство Europa Press.
Связь с ним была потеряна в 13.50 по местному времени. На борту находились два человека.
Спустя несколько часов в районе горы Эрнио полиция обнаружила разбившийся самолет. Местонахождение экипажа неизвестно.
Иные подробности инцидента не сообщаются.-0-
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