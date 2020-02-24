На севере Италии из-за коронавируса закрывают города

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На севере Италии в ряде городов из-за коронавируса введен карантин. Как сообщает Euronews, жителям запрещен въезд и выезд без особых разрешений, которые выдаются индивидуально и только в исключительных случаях.

Всего в закрытых зонах проживают более 50 тыс. человек. Им рекомендуют не выходить на улицу. Нарушителям правил карантина грозят штрафами и арестом.

В итальянской полиции не исключают, что карантинные зоны могут быть расширены. Вслед за провинциями Венето и Ломбардия, где в минувшие выходные объявлен карантин, о закрытии школ и отмене всех общественных мероприятий из-за угрозы эпидемии объявили в области Фриули-Венеция-Джулия. Здесь пока не зафиксировали ни одного случая заболевания, однако в соседних регионах число выявленных носителей коронавируса растет стремительно и уже превысило 130 человек.

Как долго будет действовать карантин, пока неизвестно. Местные власти особенно обеспокоены тем, что пока неясно, как именно инфекция появилась на севере Италии.

По последним данным, в Италии от коронавируса скончались три человека - это пожилые жители Венето и Ломбардии. Отмечается, что они умерли из-за осложнений на фоне других проблем со здоровьем. Двоим из них слишком поздно поставили правильный диагноз.-0-