На севере Италии из-за непогоды объявлен максимальный уровень опасности

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В регионе Эмилия-Романья на севере Италии из-за непогоды на два дня объявлен красный уровень опасности, сообщает итальянское информагентство ANSA .

Угроза наводнений на территории области вызвана разливом рек, в том числе Секкьи, Панаро, Монтоне, Ламоны. Кроме того, на побережье введен желтый уровень опасности из-за сильного ветра.

По данным местного издания Corriere di Bologna, обильные дожди вызвали разлив реки Савио, в результате чего оказался затоплен железнодорожный мост на пути из Болоньи в Римини. С утра на этом участке дороги временно прекращено движение поездов. Сообщается, что в отдельных районах закрыты школы и детские сады.

Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в регионе продолжатся дожди, а температура воздуха будет ниже средних показателей, характерных для этого времени года. В районе Адриатического побережья столбик термометра будет держаться на уровне 13-14 градусов.-0-