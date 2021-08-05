На севере Италии из-за сильных ливней из берегов вышло озеро Комо

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5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проливные дожди обрушились на Ломбардию, особенно пострадала итальянская провинция Лекко. Уровень воды в озере Комо поднялся на 20 см, сообщает итальянский новостной телеканал Rai News.
В ночное время были задействованы десятки бригад спасателей. Ливневые дожди привели к оползням, из-за которых пришлось временно перекрыть государственнуюя дорогу Реджайна.
Также сильные дожди в Ломбардии привели к разливу рек Севезо и Лура. В результате оказались затоплены набережные и улицы в разных городах региона.-0-