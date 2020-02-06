На севере Италии после крушения поезда нарушено железнодорожное сообщение

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 20 железнодорожных рейсов отменены в Италии после того, как утром в провинции Лоди сошел с рельсов поезд. Об этом сообщается на сайте итальянского железнодорожного оператора Trenitalia.

Скоростной поезд сошел с рельсов на севере Италии Инцидент произошел ранним утром 6 февраля. Поезд Frecciarosa 9595 двигался по маршруту Милан - Салерно, он сошел с рельсов недалеко от станции Ливрага. В результате один человек погиб, около 30 пострадали.

Также сообщается, что частично изменены маршруты еще восьми поездов.

После аварии, которая произошла около 5.30, приостановлено движение по скоростной линии Милан - Болонья. Поезда отправляются по альтернативному маршруту Милан - Пьяченца, задержка составляет около 60 минут.

Ранее сообщалось об одном погибшем в результате аварии. По последним данным, число жертв возросло до двух - оба машинисты. 31 человек получил ранения, сообщает агентство ANSA.

Причины происшествия выясняются. По предварительной версии, авария могла произойти из-за неисправности стрелочного перевода.

В связи с инцидентом профсоюзы железнодорожников, требующие безопасных условий труда, проведут 7 февраля двухчасовую забастовку. Она начнется в 12.00 по местному времени.-0-