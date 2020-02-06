На севере Италии после крушения поезда нарушено железнодорожное сообщение

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 20 железнодорожных рейсов отменены в Италии после того, как утром в провинции Лоди сошел с рельсов поезд. Об этом сообщается на сайте итальянского железнодорожного оператора Trenitalia.
Также сообщается, что частично изменены маршруты еще восьми поездов.
После аварии, которая произошла около 5.30, приостановлено движение по скоростной линии Милан - Болонья. Поезда отправляются по альтернативному маршруту Милан - Пьяченца, задержка составляет около 60 минут.
Ранее сообщалось об одном погибшем в результате аварии. По последним данным, число жертв возросло до двух - оба машинисты. 31 человек получил ранения, сообщает агентство ANSA.
Причины происшествия выясняются. По предварительной версии, авария могла произойти из-за неисправности стрелочного перевода.
В связи с инцидентом профсоюзы железнодорожников, требующие безопасных условий труда, проведут 7 февраля двухчасовую забастовку. Она начнется в 12.00 по местному времени.-0-