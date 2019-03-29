29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/.В провинции Комо на севере Италии столкнулись два поезда. В результате столкновения пострадали около 50 человек, сообщает
По предварительной информации, один из составов выехал со станции Инвериго на запрещающий сигнал светофора. Это и стало причиной аварии. Столкновение со встречным поездом произошло на небольшой скорости после резкого торможения.
Прибывшие на место происшествия медики оказали помощь на месте пострадавшим с легкими травмами. Также на место аварии прибыли пожарные и два спасательных вертолета. Травмы средней степени тяжести получили от пяти до семи человек.-0-
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