На севере Японии затопило около 500 домов из-за разлива рек

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильные ливневые дожди привели к разливу рек в северной японской префектуре Ямагата на острове Хонсю, в итоге затопило несколько жилых районов, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

Всего затопило около 500 домов рядом с рекой Могами. Никто из жителей не пострадал, так как их удалось вовремя эвакуировать. В эвакуационных центрах продолжают находиться несколько сотен человек.

В ряде районов префектуры разливы рек привели к нарушению водоснабжения: без воды остались 15 больниц и центров по уходу за пожилыми.

Сильные дожди идут в разных регионах Японии на протяжении всего июля. Наибольший ущерб ливни нанесли юго-западному острову Кюсю. Там в начале месяца в результате оползней и наводнений погибли почти 80 человек, были повреждены около 12 тыс. домов.-0-