На севере Китая 22 человека находятся в затопленной угольной шахте

16 декабря, провинция Шаньси /Корр. БЕЛТА - СИНЬХУА/. В северокитайской провинции Шаньси в результате затопления угольной шахты, в которой велась добыча угля нелегально, оказались заблокированными под землей более 20 человек.

По предварительной информации, в шахте находились 22 человека. Инцидент произошел 15 декабря около 23.00 (18.00 по минскому времени).

В настоящее время на месте аварии продолжаются спасательные работы. Полиция арестовала троих подозреваемых, которые связаны с эксплуатацией шахты, владельца шахты разыскивают.-0-