На севере Китая из-за проливных дождей погибли пять человек

6 октября, Тайюань /БЕЛТА - СИНЬХУА/. В китайской провинции Шаньси в результате обрушившихся непрерывных ливней погибли по меньшей мере пять человек.

Четыре человека погибли в уезде Пусянь городского округа Линьфэнь. Еще один - в городском округе Люйлян, где, по данным местных властей, обрушились 153 жилых здания, повреждены десятки дорог и мост. Более 1,3 тыс. жителей эвакуированы.

По данным железнодорожного бюро в Тайюане, столице провинции Шаньси, из-за плохой погоды было приостановлено движение девяти поездов, еще три поезда задержаны.

В соседней провинции Шэньси также идут непрекращающиеся ливни. В настоящее время эвакуированы более 50 тыс. человек.-0-