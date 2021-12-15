На севере Мексики в торговом центре на покупателей рухнула крыша, погиб один человек

Фото из архива Flickr
15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Частичное обрушение крыши произошло 14 декабря в торговом центре "Пласа Отай" в городе Тихуана в штате Нижняя Калифорния на севере Мексики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал "Телевиса".
На месте происшествия организована работа экстренных служб, сотрудников полиции и прокуратуры. Погиб по меньшей мере один человек, пятеро получили травмы.
Из торгового центра эвакуировали около 300 человек. Поисково-спасательная операция продолжается.
Предварительно обрушение крыши могло произойти из-за непогоды.-0-