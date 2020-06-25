На севере Молдовы из-за наводнений эвакуируют население

25 июня, Кишинев /БЕЛТА-МОЛДПРЕСС/. В Молдове из-за угрозы наводнений спасатели эвакуируют жителей населенных пунктов Крива, Дрепкауцы и Липканы.

По данным Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций Молдовы, на данный момент эвакуированы 10 домашних хозяйств из населенного пункта Крива, 9 - из села Дрепкауцы и 5 - из Липкан. В общей сложности свои дома покинули 44 человека.

По данным молдавской Государственной гидрометеорологической службы, в связи с сильными дождями в верховьях украинской реки Прут сформировался дождевой паводок, который угрожает подтоплением ряду населенных пунктов на севере Молдовы.-0-