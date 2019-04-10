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На севере Парижа произошла серия массовых драк между мигрантами

В мире 10.04.2019 | 00:46

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парижская полиция задержала 17 человек по факту массовых драк, произошедших между мигрантами в районе Порт-де-ля-Шапель на севере Парижа. Об этом сообщила газета Le Figaro.

Первая стычка между мигрантами произошла 5 апреля вечером. Полиция была вынуждена вмешаться, чтобы восстановить порядок. В результате были задержаны три человека.

Спустя несколько часов около 50 мигрантов, среди которых было много выходцев из Афганистана и Эритреи, снова устроили драку. Стражи правопорядка применили против них слезоточивый газ и шумовые гранаты. По меньшей мере 27 человек получили травмы.

Еще один инцидент был отмечен в ночь на 7 апреля. Для разгона агрессивно настроенных мигрантов полиция пустила в ход спецоружие, стреляющее резиновыми пулями. В ответ на это нелегалы начали закидывать полицию камнями. Восемь человек были арестованы и помещены под стражу. Еще две драки произошли 7 апреля.

Порт-де-ля-Шапель считается одним из самых неблагополучных районов Парижа. На минувшей неделе полиция Парижа провела там операцию по эвакуации стихийно созданного лагеря мигрантов. Из временных жилищ были выселены более 400 человек, проживавших в антисанитарных условиях. Однако спустя несколько дней после операции мигранты вновь начали появляться в этой части Парижа. Как сообщили в полиции, ситуацию в этом районе ухудшают наркоторговцы, которые регулярно распространяют среди мигрантов наркотики.-0-

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миграция, происшествия, Франция
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