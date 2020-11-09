На севере Петербурга прорвало трубу, кипятком затопило целую улицу

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На севере Петербурга в Выборгском районе произошел прорыв трубы с кипятком, сообщает телеканал "МИР24".

Инцидент произошел на улице Комиссара Смирнова. На место ЧП оперативно прибыли сотрудники компании "Теплосеть". Специалисты пообещали в скором времени ликвидировать аварию. Они уже успели отключить участок поврежденного трубопровода.

В зоне вытекания горячей воды оказались несколько автомобилей. При этом кипяток быстро превратился в туман из-за низкой температуры на улице. Тем не менее очевидцы рассказали, что проезд в районе был долгое время затруднен. Сведений о пострадавших людях не поступало, причины аварии тоже пока не установлены.-0-