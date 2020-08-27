На севере Сахалина произошел разлив нефтепродуктов

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи и прокуратура в четверг организовали проверку в связи с информацией о разливе нефтепродуктов в акватории Ногликского района на Сахалине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службы ведомств.

"Организовано проведение доследственной проверки. На место происшествия выехали сотрудники Тымовского межрайонного следственного отдела. В настоящее время следствием зарегистрирована процессуальная проверка по ч.2 ст.247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов), в ходе которой будут устанавливаться обстоятельства произошедшего", - сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Сахалинской области.

Свою проверку организовала также прокуратура Сахалинской области. По информации пресс-службы ведомства, на место происшествия выехал прокурор Ногликского района. По результатам проверки при наличии оснований уполномоченные органы примут меры, направленные на устранение нарушений.

Как сообщили журналистам в пресс-службе правительства Сахалинской области, ситуацию с разливом взял под личный контроль губернатор региона Валерий Лимаренко. По его поручению министр экологии области Владимир Корнев в составе комиссии срочно выехал в Ногликский район. Сейчас оценивается ущерб природной среде, устанавливаются виновные, решается вопрос об их привлечении к ответственности. Уже выставлены боновые заграждения для сбора нефтяной пленки, используется сорбент для обработки территории. В работе задействовано около 20 специалистов и четыре единицы техники, центр аварийно-спасательных и экологических операций "Экоспас". Работу планируется завершить за два дня.

В среду местные экологи сообщили журналистам о том, что в Набильском заливе на севере Сахалина рыбаками обнаружен крупный нефтяной разлив. Известно, что недалеко от этого места расположен береговой нефтепромысел "Набиль", от которого идет подземный нефтепровод. Разлив представляет большую угрозу для экологии, так как он распространяется на основную часть акватории сразу двух заливов.-0-