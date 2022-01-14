На севере Танзании более 62 тыс. животных погибли от засухи

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 62,6 тыс. животных, в том числе крупный рогатый скот, овцы и козы, погибли в результате длительной засухи в районе Симанджиро на севере Танзании. Об этом сообщает агентство "Синьхуа", ссылаясь на заявление заместителя председателя совета этого района Сендеу Лайзера, который назвал ситуацию с засухой в районе "вызывающей тревогу".

По словам Сендеу Лайзера, из 62 585 погибших животных 35 746 относятся к крупному рогатому скоту, 15 136 из них - овцы, 10 033 - козы, а 1670 - ослы. Он также добавил, что чиновники, работающие в области животноводства, в настоящее время продолжают уточнять число животных, погибших в результате засухи во всех деревнях района.

"Продолжительная засуха вынуждает держателей домашнего скота укрываться в нескольких районах, где существуют относительно большие запасы воды и травы, на которой могли бы пастись животные", - сказал Сендеу Лайзер.

Депутат парламента Танзании от избирательного округа Симанджиро Кристофер Оле Сендека заявил, что из-за засухи некоторые держатели домашнего скота были вынуждены отправить своих животных на пастбища соседних стран.-0-