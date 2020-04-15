На северо-востоке Китая в ДТП погибли 11 человек

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 11 человек погибли, еще пять пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию уезда Цяньань.

Авария произошла сегодня утром. На опубликованных в интернете видеозаписях с места происшествия видно, что на шоссе столкнулись по меньшей мере три транспортных средства - микроавтобус, легковой и грузовой автомобили. В результате произошел пожар.

Других подробностей инцидента не сообщается. Ведется расследование причин ДТП.-0-