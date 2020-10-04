На северо-востоке Китая в ДТП погибли 18 человек

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько автомобилей столкнулись на трассе сегодня утром в провинции Цзилинь в Северо-Восточном Китае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление полиции Фуюй.

Как отмечается в заявлении властей, ДТП произошло в 5:40 по местному времени (00:40 по московскому). Фургон врезался в следовавший в попутном направлении трактор. После этого фургон выехал на встречную полосу и столкнулся там с грузовиком. По меньшей мере 18 человек погибли и еще один получил ранения.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.-0-