На северо-востоке Мексики загорелся трубопровод с дизтопливом

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильный пожар произошел на участке трубопровода с дизельным топливом в районе Аподака в штате Нуэво-Леон на северо-востоке Мексики, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление по чрезвычайным ситуациям.

"К настоящему моменту известно об одном пострадавшем с ожогами 2 и 3 степени 80% поверхности тела, он был доставлен в больницу, - говорится в записи управления ЧС. - Пожарные и спасатели работают на месте происшествия". Борьба с огнем продолжается. Выясняются обстоятельства и возможные причины происшествия.

Как уточняется, в январе 2019 года в муниципалитете Тлауэлильпан в штате Идальго в центральной части Мексики прогремел взрыв на месте нелегальной врезки в трубопровод с горючим. В тот момент там находились сотни людей, из которых около 70 погибли на месте, а еще более 60 позднее умерли в больницах от полученных ожогов и травм.-0-