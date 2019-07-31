На северо-западе Афганистана при взрыве погибли 34 человека

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 34 человека, в том числе женщины и дети, погибли, 17 человек получили ранения в результате взрыва бомбы на обочине шоссе Герат - Кандагар в Афганистане. Об этом сообщает новостной канал TOLOnews .

Взрыв прогремел утром 31 июля в районе Шавиза. Взрывное устройство сработало, когда автобус, перевозивший десятки пассажиров и направлявшийся в Фарах из западной провинции Герат, проезжал рядом с местом закладки бомбы.

Сотрудники службы безопасности не прокомментировали инцидент.

Как сообщает новостной журнал India Today, инцидент произошел на следующий день после того, как на оживленном рынке в провинции Кандагар прогремел взрыв, организованный террористом-смертником. В результате погибли трое детей, еще 23 человека получили ранения.-0-