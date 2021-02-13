На северо-западе Италии из-за непогоды столкнулись 20 автомобилей

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере один человек погиб и несколько пострадали в результате крупного ДТП в долине Валь-ди-Суза близ Турина на северо-западе Италии. Как сообщила 13 февраля газета Corriere della Sera, причиной столкновения послужило обледенение дорожного покрытия.

Отрезок автострады временно перекрыт. На место происшествия прибыли медики, полиция и спасатели.

Апеннинский полуостров оказался под воздействием холодного циклона, который принес обильные снегопады в центральную часть и в некоторые южные районы страны. На севере и в горных районах значительно понизилась температура воздуха. В некоторых городах из-за снегопада объявили о закрытии школ. Сообщается о затруднениях на дорогах, о задержках в движении поездов.

Согласно прогнозам, непогода сохранится по крайней мере до начала следующей недели.-0-