На северо-западе Китая 13 человек погибли в ДТП

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26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 13 человек погибли, 47 получили травмы разной степени тяжести в результате дорожно-транспортного происшествия в провинции Ганьсу на северо-западе Китая, сообщает China Daily.
Автобус с 63 рабочими, которые направлялись в город Голмуд на сельскохозяйственные работы, перевернулся на шоссе Циндао-Ланьчжоу. Всех пострадавших госпитализировали.
Отмечается, что трех человек арестовали - двух водителей и представителя подрядчика.
Следствие уточняет детали происшествия.-0-