На северо-западе Китая при тушении лесного пожара два человека погибли, еще шестеро получили травмы

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека погибли, еще 6 получили травмы в результате лесного пожара в Нинся-Хуэйском автономном районе на северо-западе Китая, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Согласно данным регионального департамента по управлению чрезвычайными ситуациями, пожар начался около полудня 13 марта на горной пустоши в деревне Мачан на территории города Гуюань.

К 16.40 субботы огонь распространился на площади около 33,3 га. По состоянию на утро воскресенья на тушение пожара было мобилизовано более 2 тыс. человек. Во время тушения пострадали 8 человек, двое из них умерли в больнице.

Согласно предварительному расследованию, пожар был вызван людьми, которые посещали могилу на горе. В Китае есть традиция отдавать дань уважения умершим родственникам и друзьям, сжигая фальшивые бумажные деньги и другие предметы.

К 8.10 пожар был потушен. Местные власти эвакуировали жителей, проживающих в радиусе 20 км от места происшествия, и осмотрели зону, где уже был потушен огонь, чтобы предотвратить возобновление пожара.-0-