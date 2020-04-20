На северо-западе Нигерии боевики убили 47 человек

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 47 человек погибли в результате вооруженных нападений в северо-западном нигерийском штате Кацина, сообщает Reuters .

Напали неизвестные боевики, некоторые из них были вооружены автоматами АК-47, сообщили в полиции штата. Атаки произошли в трех органах местного самоуправления штата. "Поступали сообщения об организованных нападениях группировок вооруженных бандитов в Данмусе, Луценме и Сафане", - говорится в заявлении полиции.

В район происшествия были оперативно направлены отряды полиции, нигерийской армии, военно-воздушных сил, гражданской обороны и Департамента государственных служб (DDS). Начато расследование.-0-