На северо-западе Турции из-за наводнений погибли 5 человек

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере пять человек погибли в результате наводнений, вызванных проливными дождями, в провинции Бурса на северо-западе Турции. Об этом сообщает турецкая газета Hurriyet Daily News.

Ранее местные власти сообщали о четырех пропавших без вести в результате стихии. Во время поисково-спасательной операции трое из них были обнаружены мертвыми. Место нахождения еще одного пропавшего без вести пока неизвестно.

Наиболее пострадал в результате непогоды район Кестель, туда направился министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, он будет руководить ликвидацией последствий стихии. В поисково-спасательной операции на данный момент задействованы 257 человек, в том числе 134 сотрудника жандармерии.-0-