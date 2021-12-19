На шахте имени Рубана в Кузбассе произошла аварийная ситуация

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эвакуация горняков проводится на шахте имени А. Д. Рубана в городе Ленинске-Кузнецком Кемеровской области России из-за аварийной ситуации. По предварительным данным, произошло нагревание угольного пласта, сообщает ТАСС.

Задействован план ликвидации аварии, горняки входят на поверхность. Согласно последним данным ГУ МЧС по региону, на поверхность уже вышли 120 человек.

По предварительной информации, возгорания нет. Сработали датчики температуры и угарного газа. Тем не менее принято решение продолжить поднимать шахтеров на поверхность. Сведений о пострадавших нет. Шахта добывает уголь и входит в АО "СУЭК-Кузбасс".-0-