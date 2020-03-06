На шахте в Коми произошел выброс метана, есть погибшие

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Республике Коми (РФ) на шахте "Воркутинская" произошел выброс метана, в результате происшествия погибли два человека. Об этом со ссылкой на МЧС РФ сообщает РБК.

"В шахте на момент выброса метана находились 106 человек. Обнаружены тела двух погибших", - уточнили в МЧС РФ.

Как сообщается на сайте республиканского главка МЧС, оставшихся людей уже вывели на поверхность из шахты. Сейчас работа предприятия приостановлена, ведется разгазирование горных выработок.

По информации компании "Воркутауголь", которой принадлежит шахта, выброс метана произошел в 4.02 по московскому времени в конвейерном штреке подготовительного забоя. В результате происшествия сработала автоматическая система защиты, которая отключила подачу электричества. Всего в забое в тот момент было четыре человека, двое из которых смогли выбраться самостоятельно.

На месте происшествия работают 52 человека и 12 единиц техники.-0-