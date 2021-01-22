На шахте в Кузбассе произошло обрушение из-за выброса метана - погибли три человека

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Горноспасатели обнаружили тело третьего шахтера, погибшего под завалами в результате выброса метана и обрушения горной породы на шахте имени С.Д.Тихова в Кузбассе. Об этом сообщил на своей официальной странице в Instagram заместитель губернатора региона по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов, информирует ТАСС.

"В забое, где произошел выброс, работали трое шахтеров. Их тела без признаков жизни обнаружены во время горноспасательных работ", - написал Андрей Панов.

Со ссылкой на источник в оперативных службах отмечается, что горноспасатели пока не извлекли третьего погибшего из-под завалов. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Выброс метана на шахте имени С.Д.Тихова произошел в ночь на пятницу. В момент ЧП под землей находились 44 человека, 41 вышел на поверхность, трое оказались под завалами.

Прокуратура Кузбасса организовала проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

Отмечается, что власти региона и руководство промышленного холдинга окажут семьям погибших необходимую помощь и поддержку. На предприятии создан оперативный штаб по ликвидации аварии, добыча и проходка временно приостановлены.

Шахта имени С.Д.Тихова находится в Ленинске-Кузнецком. Она была запущена в эксплуатацию в 2017 году. Предприятие добывает коксующийся уголь марок Ж и 2Ж, который востребован в коксохимической промышленности.-0-