На Шри-Ланке отменили службы в католических храмах из-за опасения новых терактов

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Шри-Ланке вторую неделю отменяют службы в католических храмах, опасаясь новых терактов, связанных с террористической группировкой ИГ, сообщает агентство
Архиепископ Коломбо кардинал Малколм Ранджит заявил, что отменяет все воскресные службы. Лидеры же исламской общины призвали мусульман принять участие в пятничной молитве, но попросили власти усилить меры безопасности.
21 апреля на Шри-Ланке произошла серия взрывов в дорогих отелях в столице страны Коломбо и ее окрестностях, церквях в Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Жертвами стали около 250 человек.
Ответственность за теракты взяла на себя террористическая группировка ИГ. Полиция обнародовала имена и фотографии девяти смертников.
Подозреваемые в связях с террористами, которые устроили серию терактов на Шри-Ланке, до сих пор не задержаны.
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