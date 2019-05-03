На Шри-Ланке отменили службы в католических храмах из-за опасения новых терактов

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Шри-Ланке вторую неделю отменяют службы в католических храмах, опасаясь новых терактов, связанных с террористической группировкой ИГ, сообщает агентство Associated Press .

Архиепископ Коломбо кардинал Малколм Ранджит заявил, что отменяет все воскресные службы. Лидеры же исламской общины призвали мусульман принять участие в пятничной молитве, но попросили власти усилить меры безопасности.

21 апреля на Шри-Ланке произошла серия взрывов в дорогих отелях в столице страны Коломбо и ее окрестностях, церквях в Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Жертвами стали около 250 человек.

Ответственность за теракты взяла на себя террористическая группировка ИГ. Полиция обнародовала имена и фотографии девяти смертников.