На Шри-Ланке предотвратили атаку на отель

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Шри-Ланки заявил, что террористы планировали атаку на четвертый отель. Об этом сообщает AP .

Глава правительства не исключил, что руководящий нападениями лидер местной группировки был убит. Он также предупредил жителей острова о сохраняющейся опасности.

Всего на Шри-Ланке произошли девять взрывов. Погибли по меньшей мере 321 человек, среди них 45 детей.-0-