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На Шри-Ланке предприняты меры по противодействию терроризму

В мире 27.04.2019 | 20:37

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Шри-Ланки продлили режим комендантского часа, который действует на всей территории после серии терактов 21 апреля. Об этом сообщил 27 апреля со ссылкой на полицию новостной портал Ada Derana.

Комендантский час будет действовать с 22:00 27 апреля до 04:00 28 апреля. В городах Калмунай, Чавалакаде и Саммантурай на востоке страны действие комендантского часа будет отменено особым распоряжением.

Первый комендантский час на Шри-Ланке был введен 21 апреля. С этого момента власти острова ежедневно его продлевают.

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена распорядился запретить на территории страны две группировки, которые подозреваются в причастности к серии терактов 21 апреля. Об этом 27 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента страны.

Запрещены организаций "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания" и "Джамиату аль-Миллату Ибрагим" на Шри-Ланке.

Правительство страны планирует конфисковать имущество этих организаций.

21 апреля на Шри-Ланке произошла крупнейшая в истории страны серия терактов. В городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа прогремело восемь взрывов, в том числе в католических церквях во время пасхальных служб, и в гостиницах. По последним сведениям, в результате терактов погибли около 250 человек.-0-

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Теги
теракт, терроризм, Шри-Ланка
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