Мобильная версия
Проект Традиции суверенной Беларуси
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
21 апреля 2019, Вс
+15°C
Сплошная облачность EUR 2.3557
USD 2.095
RUB 3.2765
Главное
Фото из архива Лукашенко: Пасха пробуждает в людях стремление быть милосердными и жить по совести
Президент
Лукашенко: трилогия "Малой родины" живет, и предстоит еще поработать ради прекрасной и красивой Беларуси
Президент
Лукашенко: субботник - лучшее из советского прошлого, что нужно было привнести в настоящее
Президент
Президентские выборы в Беларуси пройдут в 2020 году
Президент
Лукашенко требует от правительства создавать среду для здоровой и честной конкуренции
Президент
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
ФОТОРЕПОРТАЖ: В Бресте прошло пасхальное богослужение
14:56 Регионы
Белорусские теннисистки проиграли австралийкам в полуфинале Кубка Федераций
14:30 Спорт
ИНТЕРВЬЮ: Ускорение цифровой трансформации Беларуси очевидно - Хоу Тао
14:14 Технологии
Мозырский НПЗ многократно увеличил количество реагентов для защиты оборудования
14:06 Экономика
На выборах президента Украины проголосовало почти 20% избирателей
13:48 В мире
Лукашенко направил соболезнование Президенту Шри-Ланки в связи с гибелью людей в результате терактов
13:43 Президент
На Шри-Ланке прогремели 8 взрывов - погибли 185 человек
13:38 В мире
Госавтоинспекция разыскивает водителя, совершившего смертельный наезд на пешехода в Копыльском районе
13:15 Происшествия
 "Белнефтехим" временно ограничил экспортные поставки - Сизов
13:08 Экономика
Белорусско-российская встреча по вопросам поставки нефти намечена на 23 апреля
13:02 Экономика
Православные верующие празднуют Вход Господень в Иерусалим - Вербное воскресенье
12:53 Общество
Католики празднуют Светлое Христово Воскресение - Пасху
12:44 Общество
Второй тур президентских выборов проходит в Украине
12:00 В мире
В Индии в ДТП погибли 7 пассажиров автобуса
11:20 В мире
В Северной Македонии проходят выборы президента
10:14 В мире
Гороскоп на неделю с 22 по 28 апреля
10:00 Калейдоскоп
Лукашенко: Пасха пробуждает в людях стремление быть милосердными и жить по совести
09:00 Президент
На семейном празднике в Мексике погибли 13 человек
01:03 В мире
Теракт у министерства связи в Кабуле унес 12 жизней
23:59 В мире
Питерский "Зенит" победил футболистов "Краснодара" и закрепился на первом месте чемпионата России
23:17 Спорт
Все новости
Темы
Республиканский субботник Республиканский субботник
Чемпионат Беларуси по футболу-2019 Чемпионат Беларуси по футболу-2019
Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию
Большой разговор: обратная связь Большой разговор: обратная связь
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Прямые телефонные линии власти с населением Прямые телефонные линии власти с населением
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

На Шри-Ланке прогремели 8 взрывов - погибли 185 человек

В мире 21.04.2019 | 13:38
Фото AFP
Фото AFP

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Шри-Ланке в городе Коломбо и пригороде Негомбо произошли взрывы в трех отелях и трех церквях во время пасхальной службы, чуть позже - еще два, один из которых неподалеку от столичного зоопарка в районе Дехивала. Погибли 185 человек, в том числе 35 иностранцев, сообщает Agence France-Presse.

Взрывы произошли в трех церквях во время праздничной службы и трех гостиницах в городе Коломбо и пригороде Негомбо практически одновременно. Позже прогремели еще два взрыва.

Сообщается о более чем 500 пострадавших.

Власти Шри-Ланки ввели в стране комендантский час, а также ограничили доступ к основным социальным сетям и мессенджерам.

В настоящее время ни одна из экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за случившееся.-0-

Лукашенко направил соболезнование Президенту Шри-Ланки в связи с гибелью людей в результате терактов
Глава государства отметил, что в Беларуси с большой болью восприняли новости о многочисленных человеческих жертвах в результате серии вероломных террористических актов, которые произошли в Шри-Ланке 21 апреля.

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
взрывы, Шри-Ланка
Версия для печати
Новости рубрики В мире
К списку
Топ-новости
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3557 BYN 2.353 BYN 2.359 BYN
USD
2.095 BYN 2.093 BYN 2.096 BYN
RUB
3.2765 BYN 3.272 BYN 3.28 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко принял участие в посадке деревьев на "Линии Сталина"
Все видео

Фотоновости

В Бресте прошло пасхальное богослужение
Все фото

Инфографика

Работа учреждений здравоохранения в выходные и праздничные дни в мае Во время праздничных мероприятий будут дежурить медики. Службы скорой медицинской помощи будут переведены в режим повышенной готовности.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко О суверенитете, развитии страны и предстоящих выборах - Лукашенко обратился с ежегодным Посланием
Лукашенко направил соболезнование Президенту Шри-Ланки в связи с гибелью людей в результате терактов
Лукашенко: Пасха пробуждает в людях стремление быть милосердными и жить по совести
Политика
Владимир Семашко. Фото из архива Семашко: в Послании Президента заявлена четкая позиция о независимости и суверенитете Беларуси
Белорусские и японские парламентарии будут развивать сотрудничество в образовании и культуре
В Беларуси украинские граждане будут голосовать в Минске и Бресте во втором туре выборов
Экономика
Александр Шумилин. Фото из архива Более 20 крупных инновационных производств планируется открыть в этом году
Мозырский НПЗ многократно увеличил количество реагентов для защиты оборудования
 "Белнефтехим" временно ограничил экспортные поставки - Сизов
Происшествия
Фото из архива В Гомеле за взятку задержан начальник госинспекции по карантину растений
Госавтоинспекция разыскивает водителя, совершившего смертельный наезд на пешехода в Копыльском районе
В Минске в ДТП пострадал мотоциклист
Общество
Фото из архива Католики празднуют Светлое Христово Воскресение - Пасху
Православные верующие празднуют Вход Господень в Иерусалим - Вербное воскресенье
ФОТОФАКТ: В историко-культурном комплексе "Линия Сталина" прошел "Танковый биатлон Т-72"
Регионы
ФОТОРЕПОРТАЖ: В Бресте прошло пасхальное богослужение
В Витебской области в субботнике приняли участие более 355 тыс. жителей
Сотрудники НОК помогли в благоустройстве комплекса "Олимпийский" перед II Европейскими играми
Спорт
Сергей Вязович. Фото "МАЗ-СПОРТавто" Экипаж капотного МАЗа Сергея Вязовича победил в ралли-рейде в Марокко
Белорусские теннисистки проиграли австралийкам в полуфинале Кубка Федераций
Питерский "Зенит" победил футболистов "Краснодара" и закрепился на первом месте чемпионата России
Технологии
ИНТЕРВЬЮ: Ускорение цифровой трансформации Беларуси очевидно - Хоу Тао
В аэропорту "Внуково" появились капсульные отели
Instagram может разрешить скрывать число лайков под постом
Культура
Фото посольства Беларуси в России Презентация Бреста в качестве культурной столицы СНГ состоялась в Москве
Дни культуры Беларуси стартовали в Японии
Большой театр Беларуси покажет балет "Спартак" в Пекине
Калейдоскоп
Фото из архива Гороскоп на неделю с 22 по 28 апреля
ФОТОФАКТ: Японка заселила вымирающую деревню тряпичными куклами
Запуск корабля Dragon с грузом для МКС перенесен на 30 апреля
Все круглые столы
Круглый стол Эдуард Томильчик,
Алеся Береснева,
Виктор Морозов,
Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
Александра Алексеева,
Олег Шаблыко 10 апреля Создание безопасных условий при организации образовательного процесса Круглый стол Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева 11 февраля Современной школе – современные программы и учебники Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Ирина Бабаченок,
Виолетта Брезовская,
Жанна Тарасевич 28 декабря Условия ведения бизнеса в Беларуси: что изменилось за год? Круглый стол Геннадий Давыдько,
Ольга Левко,
Василий Воронин,
Степан Темушев,
Денис Дук 1 октября Исторические формы белорусской государственности в IX–XIII вв. Круглый стол Елена Моргунова,
Валерий Шилов,
Ирина Почицкая 27 сентября Как сделать питание белорусов более полезным? Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
Мир не без добрых идей
7 подсказок экспортеру
Вернуть имя
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Наталья КАРПОВИЧ. Глава государства: конституционно-правовой статус
Владимир АРЧАКОВ, Олег МАКАРОВ, Алексей БАНЬКОВСКИЙ. Концепция информационной безопасности Республики Беларусь – взгляд в будущее
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Наука и семья как составляющие благополучия
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия