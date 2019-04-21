На Шри-Ланке прогремели 8 взрывов - погибли 185 человек

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Шри-Ланке в городе Коломбо и пригороде Негомбо произошли взрывы в трех отелях и трех церквях во время пасхальной службы, чуть позже - еще два, один из которых неподалеку от столичного зоопарка в районе Дехивала. Погибли 185 человек, в том числе 35 иностранцев, сообщает
Взрывы произошли в трех церквях во время праздничной службы и трех гостиницах в городе Коломбо и пригороде Негомбо практически одновременно. Позже прогремели еще два взрыва.
Сообщается о более чем 500 пострадавших.
Власти Шри-Ланки ввели в стране комендантский час, а также ограничили доступ к основным социальным сетям и мессенджерам.
В настоящее время ни одна из экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за случившееся.-0-
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