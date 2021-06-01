На сингапурском контейнеровозе X-Press Pearl пожар потушили через 13 дней

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар на контейнеровозе X-Press Pearl, который начался в мае у побережья Шри-Ланки, смогли потушить только через 13 дней, сообщает газета The Australian.

Специалисты голландской спасательной компании SMIT поднялись на борт судна и сообщили о массовом затоплении машинных отделений.

На контейнеровозе X-Press Pearl под сингапурским флагом, который направлялся в Сингапур через Коломбо, пожар начался 20 мая. Экипаж из 25 человек был эвакуирован. 21 мая пожар был взят под контроль, спустя четыре дня ситуация ухудшилась из-за сильных ветров, которые, скорее всего, и привели к взрыву. 26 мая пожар продолжал бушевать, после взрыва появился раскол. Для локализации пламени был задействован военный вертолет, также применялась специализированная пожарная техника, доставленная из Европы. В тушении пожара участвовали три корабля береговой охраны Индии, один корабль ВМС Шри-Ланки и несколько частных судов.

По словам представителя ВМС Шри-Ланки, причиной пожара могла стать утечка химического вещества.-0-