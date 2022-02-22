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22 февраля 2022, 00:28

На Сицилии из-за извержения вулкана закрывали аэропорт

Фото Rainews
Фото Rainews

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за облака вулканического пепла на Сицилии на два часа пришлось закрыть аэропорт, сообщает Rainews.

Новая фаза извержения вулкана Этна на Сицилии была связана с выбросом фонтана лавы из юго-восточного кратера. За ним из жерла вулкана поднялось облако пепла высотой около 12 км над уровнем моря. Оно частично закрыло небо над Катанией, из-за чего местный аэропорт примерно на два часа остановил полеты.

В нескольких ближайших городах прошел дождь из пепла, а пирокластический материал покрыл дороги, балконы, крыши, улицы и автомобили.

"Каждое новое извержение Этны наносит ущерб сельскому хозяйству, поскольку сопровождается сбросом пепла на теплицы с овощами и цветами, на виноградники и цитрусовые сады", - сказал представитель Фермерского союза Италии Колдиретти.-0-

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извержение вулкана Италия
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