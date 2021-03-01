На Сицилии из-за пробудившегося вулкана Этна города покрываются вулканическим пеплом

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1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько городов на юго-западе Италии покрылись толстым слоем вулканического пепла в результате очередного извержения вулкана Этна, сообщает La Repubblica.
Национальный институт геофизики и вулканологии Италии зафиксировал повышенную активность в юго-восточном кратере вулкана Этна, после чего последовало извержение с выбросом лавы на высоту около 300 м.
Дождь из вулканического пепла накрыл ближайшие поселения, в результате улицы и крыши домов окрасились в черно-серый цвет.-0-