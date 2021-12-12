На Сицилии в многоэтажном жилом доме взорвался газ

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 12 человек числятся пропавшими без вести в результате взрыва газа в итальянской коммуне Равануза на острове Сицилия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Giornale di Sicilia.

В результате взрыва обрушился пятиэтажный дом и были повреждены два соседних здания. Инцидент произошел примерно в 20.30 по местному времени. По меньшей мере 12 человек числятся пропавшими без вести. На данный момент спасатели, работающие на разборе завалов, извлекли тело одного погибшего. Как сообщает агентство ANSA, еще две женщины были обнаружены живыми.

По словам мэра городка с населением чуть более 10 тыс. человек Кармело Д'Анджело, детей среди пропавших без вести не числится.-0-