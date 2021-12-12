На Сицилии в результате взрыва газа в многоэтажке погибли 4 человека

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 50 человек временно остались без крыши над головой в связи с серьезными повреждениями их квартир в результате взрывав жилом комплексе в южном городе Равануза на острове Сицилия. Об этом сообщает агентство ANSA со ссылкой на местное отделение департамента гражданской защиты, передает ТАСС.

По сведениям СМИ, несколько семей остановились у родственников и друзей, временное размещение предлагают местные власти. Пока известно о четырех погибших в результате взрыва. Под завалами продолжаются поиски еще пяти человек, числящихся пропавшими без вести.

Согласно предварительным данным, утечка газа стала причиной взрыва в 11 декабря вечером в жилом комплексе на острове Сицилия, в результате чего были разрушены три дома, повреждены еще четыре.-0-