На Сицилии вулкан Этна выбрасывает потоки лавы

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Сицилии вновь активизировался вулкан Этна. Из кратера вырываются потоки горячих газов и лавы, сообщает
За извержением круглосуточно наблюдают ученые. Эвакуацию на острове не объявляли. Власти утверждают, что угрозы населению нет.
Выбросы пепла могут помешать авиасообщению. Аэропорты в опасном районе готовы закрыть по первому тревожному звонку.-0-
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