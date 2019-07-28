На Сицилии вулкан Этна выбрасывает потоки лавы

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Сицилии вновь активизировался вулкан Этна. Из кратера вырываются потоки горячих газов и лавы, сообщает "МИР 24" .

За извержением круглосуточно наблюдают ученые. Эвакуацию на острове не объявляли. Власти утверждают, что угрозы населению нет.

Выбросы пепла могут помешать авиасообщению. Аэропорты в опасном районе готовы закрыть по первому тревожному звонку.-0-