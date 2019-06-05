На Сицилии взорвался фургон с жареной курицей - 20 человек пострадали.

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 20 человек пострадали на рынке сицилийского городка Джела в провинции Кальтаниссетта в результате взрыва баллона с газом в одном из фургонов. Травмы четырех человек оцениваются как тяжелые. Об этом сообщает российский телевизионный Пятый канал .

В фургоне жарили курицу и здесь же продавали ее посетителям. В настоящее время на юго-западе острова установилась комфортная не жаркая погода, но если баллон находился под прямыми лучами солнца, этого достаточно, чтобы он взорвался.-0-