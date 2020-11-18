На склоне Ключевского вулкана на Камчатке увеличился поток лавы

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Активность самого высокого вулкана Евразии - Ключевской сопки на Камчатке - возросла. Протяженность лавового потока, спускающегося по склону исполина, выросла почти до 1,5 км, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"Лавовый поток изливается в Апахончиский желоб. Достигнув протяженности 1,5 км на высоте около 3,8 тыс.м, поток становится более вязким. С этой отметки на крутом склоне Ключевского вулкана он уже начинает "ссыпаться", - говорится в сообщении.

В настоящий момент выбросы раскаленного материала происходят на высоту около 400 м над кромкой кратера, в ночные часы над кратером наблюдается яркое свечение.

Ранее в Институте вулканологии и сейсмологии ТАСС сообщали, что извержение Ключевского вулкана возобновилось после двухмесячного перерыва в первых числах октября. До этого исполин проявлял активность с ноября 2019 по июль 2020 года.

Высота Ключевского вулкана составляет 4,8 тыс. м. Он расположен в 30 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, в 360 км от Петропавловска-Камчатского. Возраст вулкана оценивается в 7 тыс. лет.-0-