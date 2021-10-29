На Солнце произошла мощная вспышка класса Х

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мощная солнечная вспышка класса Х зафиксирована на Солнце, сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук. Такие данные приводит РИА Новости.

Вспышка в 18.17 и продолжалась 31 минуту. Всего же за двое суток на Солнце произошло 28 слабых, средних и сильных вспышек.

Индекс вспышечной активности на сайте лаборатории повышен до "оранжевого" и лишь немного не дотягивает до "красного" уровня.

Вспышки - это выбросы коронарного вещества с поверхности звезды. В зависимости от места и направления выброса, облако плазмы может накрыть Землю или пройти мимо. В первом случае такие события вызывают магнитные бури в магнитосфере Земли.-0-