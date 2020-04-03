На Соломоновых островах во время шторма 28 человек смыло с парома

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Соломоновых островах 28 человек пропали без вести после того, как их сильной волной смыло с парома в результате шторма, вызванного циклоном Гарольдом, сообщает The Guardian.

Инцидент произошел с пассажирами парома MV Taimareho, который направлялся из столицы Соломоновых островов Хониары в порт провинции Малаита. Люди возвращались в родные деревни в связи с мероприятиями, проводимыми властями, по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Для спасения пассажиров был отправлен патрульный катер. Однако спасательным работам мешает плохая погода. Поиски продолжаются. Спасатели на данный момент говорят о 28 пассажирах, пропавших без вести.

Как сообщает BBC, всего на борту судна находились 60 человек.

По данным на 3 апреля, информации о случаях заболевания коронавирусной инфекцией на территории Соломоновых островов не поступало.-0-