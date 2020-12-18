На США обрушился сильный снегопад

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На северо-восток США обрушились обильные снегопады, парализовав дороги в некоторых штатах. Власти предупредили о чрезвычайной ситуации в 14 штатах, население которых превышает 60 млн человек, сообщает BBC .

Ожидается, что в некоторых частях штатов Пенсильвания и Нью-Йорк может выпасть до 60 см снега.

Национальная метеослужба предупредила, что в наиболее пострадавших районах могут сложиться опасные для передвижения на транспорте условия, есть вероятность перебоев с подачей электричества из-за сильного ветра.

Власти призвали жителей не садиться за руль и по возможности оставаться дома. Транспортная компания NJ Transit приостановила автобусное и железнодорожное сообщение на севере штата Нью-Джерси. Из-за снегопада были отменены до 30% рейсов из аэропортов Нью-Йорка, и этот показатель, по мнению руководства, будет расти.

Недавно открывшиеся школы Нью-Йорка с 17 декабря переведены на дистанционное обучение. Закрыты кафе и рестораны, прервано паромное сообщение.

По словам мэра Нью-Йорка Билла де Блазио, этот снегопад может стать самым крупным за последние несколько лет. По сообщению метеорологов, в некоторых местах объем выпавшего снега превысит показатель всей прошлой зимы.-0-