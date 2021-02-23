На США пришлось почти 20% всех случаев смертей от COVID-19 в мире

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На США пришлось почти 20% всех случаев смертей от COVID-19 в планетарном масштабе. В то же время в стране проживает всего около 4% населения мира, сообщает Reuters.

"Это худшее, что случилось с этой страной с точки зрения здоровья нации более чем за 100 лет", - заявил американский инфекционист, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. Он отметил, что и через десятилетия люди будут говорить о "том ужасном 2020 году, а, может быть, и 2021 году".

Энтони Фаучи считает, что появление более заразных вариантов коронавируса, особенно южноафриканского и бразильского, затрудняет прогнозы относительно того, когда США смогут положить конец пандемии. Инфекционист также отметил, что надеется на появление в стране коллективного иммунитета к коронавирусу.

В интервью Reuters Энтони Фаучи заявил, что во время пандемии Соединенные Штаты оказались расколотыми политическими раздорами, когда ношение маски стало политическим заявлением, а не мерой общественного здравоохранения. По мнению инфекциониста, именно политические разногласия в значительной степени способствовали "ошеломляющему" количеству погибших в США от COVID-19.

В 2020 году из-за вируса средняя продолжительность жизни в Соединенных Штатах снизилась на год, что стало самым большим спадом со времен Второй мировой войны. Эпидемия, охватившая страну в начале прошлого года, к маю унесла первые 100 тыс. жизней. К сентябрю число погибших увеличилось вдвое. По данным на 22 февраля текущего года, в США зарегистрировано более 28 млн случаев заражения COVID-19, при этом с начала пандемии от коронавируса умерли более 500 тыс. человек.

22 февраля в США прошли траурные церемонии в память о погибших от коронавируса. Президент Джозеф Байден призвал американцев отложить в сторону разногласия и вместе бороться с пандемией. "Сегодня мы отмечаем поистине мрачную, душераздирающую веху - погиб 500 071 человек. За один год от этой пандемии умерло больше американцев, чем во время Первой и Второй мировых войн и войны во Вьетнаме вместе взятых", - сказал он, выступая в Белом доме.

Президент призвал американцев сохранять бдительность в борьбе с пандемией, продолжая носить маски, соблюдать социальное дистанцирование и делать прививки, когда наступает их очередь. "Мы должны бороться с этим вместе, как один народ, как Соединенные Штаты Америки", - заявил Джозеф Байден.-0-