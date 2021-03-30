На судостроительном заводе "Пелла" в Ленинградской области перевернулся корабль

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На судостроительном заводе "Пелла" в городе Отрадное Ленинградской области перевернулся корабль с людьми на борту, сообщает официальное сетевое издание Правительства Санкт-Петербурга "Петербургский дневник".

При опрокидывании корабль оперся на стену причала, его поддерживает несколько кранов. Известно, что на борту корабля находились люди. Очевидцы отмечают, что с него вывели несколько человек в мокрой одежде. По их данным, несколько человек утонули.

В пресс-службе регионального управления МЧС рассказали, что сообщение о происшествии с судном поступило в ведомство в 15.15. На место оперативно выехали пожарно-спасательные подразделения, которые установили, что в результате крена произошло затопление трюмов.

"Шесть человек самостоятельно покинули судно. Проводятся поисково-спасательные работы. Сейчас судно стабилизировано", - сообщили в ГУ МЧС по Ленинградской области.

В пресс-службе СК сообщили, что на место происшествия уже выехали следователи. Информация о погибших и пострадавших уточняется.-0-