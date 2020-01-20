На Суматре обрушился пешеходный мост, погибли 9 человек

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В провинции Бенгкулу на индонезийском острове Суматра обрушился пешеходный мост, ведущий через реку. В результате погибли девять человек, еще один числится пропавшим без вести, сообщает Reuters.

Трагедия произошла 19 января. Как рассказали в Национальном агентстве по смягчению последствий стихийных бедствий Индонезии (BNPB), в момент обрушения на мосту находились около 30 человек, в основном студенты. Они наблюдали за сильным течением реки, разлившейся после наводнения. По предварительным данным, опоры моста были повреждены во время сильных дождей, из-за чего конструкция обрушилась.

Пропавший без вести был унесен бурным течением реки. На месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция. В ней участвуют специалисты BNPB, военные, полицейские и добровольцы.-0-