На свадьбе в Афганистане прогремел взрыв

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. При взрыве смертника на свадебной церемонии в восточной провинции Нангархар (Афганистан) погибли пять человек и более 40 получили ранения. Об этом сообщает канал новостей Афганистана
Как рассказал официальный представитель губернатора провинции Нангархар Аттаулла Хогьяни, взрыв произошел сегодня рано утром в одном из районов города Нангархар, когда гости собирались для празднования свадебной церемонии. Он уточнил, что число погибших может возрасти, а также заявил, что взрыв был совершен несовершеннолетним.
Ведется расследование.-0-
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