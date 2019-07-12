На свадьбе в Афганистане прогремел взрыв

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. При взрыве смертника на свадебной церемонии в восточной провинции Нангархар (Афганистан) погибли пять человек и более 40 получили ранения. Об этом сообщает канал новостей Афганистана TOLOnews .

Как рассказал официальный представитель губернатора провинции Нангархар Аттаулла Хогьяни, взрыв произошел сегодня рано утром в одном из районов города Нангархар, когда гости собирались для празднования свадебной церемонии. Он уточнил, что число погибших может возрасти, а также заявил, что взрыв был совершен несовершеннолетним.

Ведется расследование.-0-